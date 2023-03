Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem Nachbarschaftsduell hat der TuS Wachenheim in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord mit dem 2:0 (1:0) gegen den Tabellennachbarn RW Seebach II den dritten Sieg in Folge eingefahren.

Beide Trainer hatten ein umkämpftes Spiel erwartet. „Es wird heute schwer. Wachenheim ist der Favorit, auch auf die Meisterschaft“, erklärte der Seebacher Trainer Marcel Beck. „Wir