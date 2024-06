Es war eines der beherrschenden Themen in der Pfalz in dieser Woche: das DFB-Pokalfinale in Berlin. Zehntausende Fans des 1. FC Kaiserslautern machten das Endspiel gegen Bayer Leverkusen zu einem Fußballfest – angereist mit dem Fahrrad wie das Bad Dürkheimer Ehepaar Bruns, mit dem Zug oder mit dem Auto.

Auf dem Rasen dabei: Der in der Schlussphase eingewechselte Wachenheimer Philipp Klement. Nicht nur er, sondern die ganze Pfalz dürften sich angesichts des Spielstands von 0:1 gedacht haben, dass ein weiteres Tor dem Spiel gut tun würde. Über deren zwei verfügt seit Kurzem die Kita Pusteblume in Wachenheim – dank Klement. „Die Kinder waren alle begeistert und durften mit dem Philipp auch noch eine halbe Stunde kicken. Danach gab es dann auch noch eine Autogrammstunde mit ihm“, berichtet die Kita-Leiterin Nadine Naab von der Übergabe der kleinen mobilen Tore vor dem großen Finale in Berlin.

„Die nächsten FCK-Spieler können ihre ersten Gehversuche jetzt bei uns beginnen“, sagt Naab augenzwinkernd. Philipp Klement, der in Wachenheim aufwuchs, ist bekannt für seine Heimatverbundenheit und sein soziales Engagement. „Meine Fußballkarriere hat hier beim TuS begonnen und ich freue mich immer sehr, wenn ich meinen Heimatort ein wenig unterstützen und etwas zurückgeben kann“, sagt der Fußballprofi, der auch viel Spaß beim gemeinsamen Kicken hatte. Ob er dabei das eine oder andere vielversprechende Talent entdeckt hatte, wollte er erst einmal für sich behalten.