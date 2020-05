Wegen Corona fällt auch das Wachenheimer Burg- und Weinfest aus. Weil deshalb vom 11. bis 15. und 19. bis 21. Juni in der Stadt nicht gefeiert wird, gibt es nun einen Ersatz. Das hat die Tourist-Information am Mittwoch mitgeteilt. Auf Initiative der Tourist-Information bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit den Wein- und Sektgütern, der Gastronomie und den Standbetreibern sowie Schaustellern ein Paket unter dem Titel „Woifeschd fer dehääm“ an. Das Weinfestpaket beinhaltet laut Tourist-Information je eine Flasche Wein von den neun Wachenheimer Weingütern und einen Sekt der Sektkellerei Schloss Wachenheim. Dazu gibt es ein speziell für das „Burg- und Weinfest Wachrem“ gebackenes Lebkuchenherz, eine Tüte frisch gebrannter Mandeln und zwei Weingläser.

„Um zu einem Besuch in Wachenheim oder auch zum Burg- und Weinfest im nächsten Jahr zu animieren, wird jedes Paket mit Losen bestückt, unter denen sich – mit etwas Glück - Gewinngutscheine der Gastronomie, der Weingüter und der Feststände befinden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourist-Information.

Paket wird nach Hause geliefert

Das Paket kostet 98 Euro und wird nach Bezahlung gegen Vorkasse zu den Bestellern nach Hause geliefert. Die Aktion läuft bis zum 21. Juni. „Damit muss niemand wegen der Absage des Festes auf die edlen Wachenheimer Tropfen verzichten und erhält sich die Vorfreude auf das Wachenheimer Burg- und Weinfest in 2021“, so die Tourist-Information.

Das Angebot ist auf 50 Pakete begrenzt. Bestellungen werden unter www.wachenheim.de entgegengenommen.

Infos