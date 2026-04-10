Wegen einer Veranstaltung ist der Ortskern von Wachenheim am Samstag für den Autoverkehr gesperrt. Wie Simona Häusner, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste, auf Nachfrage mitteilt, ist die Weinstraße zwischen Mittelgasse und Sektkellerei nicht befahrbar. Die Sperrung gelte von Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr. Der überörtliche Verkehr wird laut Häusner über die B 271 umgeleitet. Am Samstag findet von 13 bis 22 Uhr eine kostenlose Open-Air-Veranstaltung auf dem Marktplatz statt. Ab 13 Uhr wollen das Event-Kollektiv TILT sowie die Gaststätten Gewäx und Pfalzweisse einen Musiknachmittag mit House-Sound und regionalem Wein anbieten. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt.