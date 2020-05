Die Polizei sucht einen Mercedesfahrer, der am Montagmorgen einen 47-jährigen Autofahrer auf der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg in Bedrängnis brachte. Wie die Polizei mitteilte, war der 47-jährige Golffahrer kurz nach 8 Uhr Richtung Lindenberg unterwegs, als ihm auf Höhe des Campingplatzes ein Mercedes entgegen kam. Dieser befuhr die Fahrbahn so weit links, dass der Golffahrer mit seiner rechten Fahrzeugseite auf einen Grünstreifen ausweichen musste, um einer Frontalkollision zu entgehen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei der linke Seitenspiegel des Mercedes beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Der Golffahrer konnte ein spanisches Kennzeichen ablesen. Hinter dem Mercedes (vermutlich ein älteres S-Klasse-Modell) soll laut Polizei ein champagnerfarbener Kombi gefahren sein, der den Unfall und das Fahrverhalten beobachtet haben muss.