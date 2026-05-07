Die Burgstraße bleibt länger gesperrt als ursprünglich geplant. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim auf Anfrage mit. Wegen eines Folgeschadens während der Bauarbeiten zur Beseitigung der Unterspülung ist die Straße noch bis Mittwoch, 22. Mai, dicht.

Seit Dienstag, 21. April, ist zudem die Waldstraße voll gesperrt – zwischen den Hausnummern 51 und 59. Wer in Richtung Lindenberg will, muss über die B39 nach Neustadt und von dort in Richtung Bad Dürkheim fahren – und umgekehrt. Seit Beginn der Maßnahme wird von einigen Autofahrern die Schlossgasse als Ausweichroute genutzt. Sie ist aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten jedoch nicht als Umleitungsstrecke vorgesehen, wie die Verbandsgemeindeverwaltung betont. Die Durchfahrt ist ausschließlich Anwohnern und Anlieferern gestattet.