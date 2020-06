Am Freitag um 21 Uhr hat ein Supermarkt in der Bruchstraße die Polizei eingeschaltet, da ein Kunde das gegen ihn verhängte Hausverbot missachte. Die Beamten trafen den 23-Jährigen dann auch vor Ort an und forderten ihn auf, dem Hausverbot nachzukommen. Der Mann reagierte darauf zunächst, indem er Polizisten auf übelste Art und Weise beleidigte. Zuletzt kam er dem Hausverbot zwar nach und entfernte sich. Ihn erwartet nun aber eine Strafanzeige wegen Beamtenbeleidigung.