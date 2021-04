Die Polizei sucht einen Unfallverursacher. Im Zeitraum von Freitag, 23. April, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr wurde ein im Westring in Weisenheim am Sand abgestellter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer habe laut Polizei vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den VW touchiert und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Laut Polizei liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.