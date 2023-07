Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH möchte sich im Gewerbegebiet Bruch ansiedeln. Das Unternehmen plant dort eine Anlage zur Lithiumgewinnung sowie ein Geothermieheizkraftwerk. Das heiße Wasser soll durch Pipelines von den Bohrstandorten nach Bad Dürkheim gepumpt werden. Am Donnerstag, 14.30 Uhr, soll der Bauausschuss eine Empfehlung zu dem Vorhaben treffen. In der Beschlussvorlage zur Sitzung heißt es:

„Die Stadt Bad Dürkheim befürwortet grundsätzlich die Ansiedlung der Vulcan Energie Ressourcen GmbH in der geplanten Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes Bruch.“ Um derzeit noch offene Fragen zu klären, werde die Stadt eine Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen abschließen. Der Klimabeirat schloss sich der Empfehlung am Montag bei zwei Enthaltungen an.

