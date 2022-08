Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) war das Neun-Euro-Ticket ab Ende Mai im Vorverkauf erhältlich. Eine erste Auswertung der Verkaufszahlen mit Stand Juni 2022 liegt nun vor. Für den ersten Monat des Aktionszeitraums wurden demnach 271.382 dieser Fahrkarten verkauft. Das entspreche Einnahmen von rund 2,5 Millionen Euro, teilt der VRN mit.

Dem gegenüber stehe jedoch ein erheblicher Rückgang im Gelegenheitsverkehr, also den Einzelfahrscheinen, den Fünf-Fahrten-, Tages- und Monatstickets. Das bedeutet einen Verlust von rund 6,7 Millionen Euro, der nicht durch den Absatz der Neun-Euro-Tickets kompensiert werden konnte.

Bei den Jahreskarteninhabern eines Job-Tickets, der Karte ab 60, dem Rhein-Neckar-Ticket sowie dem MAXX-Ticket seien lediglich marginale Veränderungen festzustellen, da diese Abonnements im Aktionszeitraum automatisch auf neun Euro rabattiert wurden.

„Das Neun-Euro-Ticket ist gemessen an den nun vorliegenden Daten für den Monat Juni noch kein Erfolg für uns und entspricht nicht unseren Erwartungen. Der erhebliche Rückgang bei den Fahrscheinen, die das Neun-Euro-Ticket ersetzt, ist doch deutlich im Vergleich zu den verkauften Neun-Euro-Tickets. Wenn sich in den restlichen Monaten des Aktionszeitraums die Umsatzzahlen nicht erhöhen, kann man nicht von einem Erfolg des Tickets sprechen, denn dann haben nur die bisherigen Gelegenheitskunden die Chance ergriffen, damit noch billiger und häufiger zu fahren“, erklärt VRN-Chef Volkhard Malik. Vor allem an den Wochenenden seien die Linien der S-Bahn Rhein-Neckar sowie der touristisch interessanten Buslinien wesentlich stärker nachgefragt als bisher.

Erste Ergebnisse für Juni deuten laut Verkehrsverbund darauf hin, dass rund 20 Prozent bisherige ÖPNV-Nichtnutzer das Ticket gekauft haben. „Entscheidend wird sein, wie viele der neuen Neun-Euro-Ticket-Nutzer den öffentlichen Nahverkehr auch nach dem Aktionszeitraum nutzen werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Neun-Euro-Ticket lediglich ein befristetes Strohfeuer war“, so Malik.