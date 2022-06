Nachdem die VR Bank Mittelhaardt im vergangenen Jahr keine Dividende gezahlt hat, erhalten die rund 13.400 Mitglieder in diesem Jahr wieder eine Ausschüttung in Höhe von 2,25 Prozent. Das hat die Vertreterversammlung beschlossen. Der Vorstand sei der Ansicht, dass die Höhe dieses Dividendenvorschlags die verbesserten wirtschaftlichen Ergebnisse der Genossenschaft angemessen berücksichtige, hieß es in einer Mitteilung der Bank.

Der Jahresüberschuss des Kreditinstituts lag 2021 bei 1,07 Millionen Euro (wir berichteten). Direkte negative Auswirkungen aus den geopolitischen Risiken wie dem Ukraine-Krieg seien aktuell nicht festzustellen, so Vorstandssprecher Thomas Schutt. Wie die Bank weiter mitteilte, erhhielten 73 Mitglieder für 50-jährige Treue die silberne Ehrennadel.