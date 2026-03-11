Die Hauptstelle der VR Bank Mittelhaardt wird derzeit umgebaut. Während eines großen Teils der Arbeiten bleibt die Bank am Schlossplatz zwar geöffnet, doch von Dienstag, 7. April, bis Sonntag, 26. April, wird sie geschlossen. Während dieser Zeit stehen weder persönlicher Service noch SB-Geräte wie die Geldautomaten zur Verfügung. Das hat das Kreditinstitut mitgeteilt.

Beratung an anderen Standorten

Der Zugang zu Schließfächern ist in dieser Zeit nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Termine sind dienstags von 9 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 13 Uhr bis 18 Uhr verfügbar. Beratungstermine finden an anderen Standorten der Bank oder bei Kunden statt. Ab Montag, 27. April, öffnet die Hauptstelle wieder regulär. Die Modernisierung des Beratungsbereichs dauert bis 10. Mai. Ab Montag, 11. Mai, sind dort wieder Beratungstermine möglich.