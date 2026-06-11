Die knapp 13.500 Mitglieder der VR Bank Mittelhaardt erhalten eine Dividende von drei Prozent. Zwei Gremien schrumpfen.

Das zurückliegende Geschäftsjahr sei angesichts der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut verlaufen, erklärte Vorstand Thomas Laumerich auf der Vertreterversammlung. Im operativen Geschäft stand unter dem Strich ein Gewinn von rund 2,9 Millionen Euro, eine Million weniger als im Vorjahr. Das führte Laumerich zum einen auf höhere Personalkosten und zum anderen auf die Investitionen in die Standorte in Wachenheim und Bad Dürkheim zurück. Dort habe die Bank insgesamt 1,4 Millionen Euro investiert. „Das Geld kommt der wichtigsten Ressource zugute, die wir haben: unseren Kunden, unseren Mitgliedern und unseren Mitarbeitern“, so Laumerich.

Er wolle aber auch nicht verschweigen, dass der Vorstand unpopuläre Entscheidungen habe treffen müssen wie die Schließung des Standorts in Niederkirchen. Die Kundenfrequenz dort sei so gering gewesen, dass die erforderlichen Investitionen in keinem Verhältnis zum betriebswirtschaftlichen Ertrag gestanden hätten, sagte Laumerich. Seit April müssen die Kunden aus Niederkirchen in die Filiale nach Deidesheim, um Bankgeschäfte zu erledigen. Die Schließung der SB-Zweigstelle sei von manchen Kunden als Einschnitt in die Infrastruktur empfunden worden, so Laumerich.

Vertreterversammlung schrumpft

Die rund 80 Vertreter stimmten zu, aus dem Bilanzgewinn von rund einer Million Euro eine Dividende in Höhe von drei Prozent auszuschütten. Dabei geht es um eine Summe von rund 254.000 Euro. Der Rest wandert in die Rücklagen. Mit dem laufenden Geschäftsjahr zeigte sich Vorstand Stefan Langer zufrieden: Die Bank liege auf Kurs, um ihre Ziele für 2026 zu erreichen. Laumerich mahnte allerdings politische Reformen an. Auch in der Pfalz sei die wirtschaftliche Situation nicht mehr die Beste.

Der Aufsichtsrat der VR Bank Mittelhaardt wird wieder von zwischenzeitlich acht auf sechs Mitglieder verkleinert. Mit Dörte Nickl und Felix Burger verabschiedete Aufsichtsratsvorsitzende Christiane Wolf zwei langjährige Aufsichtsräte. Burger bekleidete das Amt 26 Jahre lang, Nickl gehörte dem Gremium seit 2014 an.

Kleiner wird auch die Vertretersammlung: Statt für 50 Mitglieder wird ein Vertreter künftig für 100 zuständig sein.