Über 40 Vereine haben sich für die Spendenaktion der VR- Bank Mittelhaardt mit Sitz in Bad Dürkheim beworben. 30 haben Spenden in Höhe von 1000 bis 5000 Euro erhalten. Was sie mit den Spenden vorhaben, erzählten die Vertreter bei der Übergabe.

Die VR Bank Mittelhaardt mit Sitz in Bad Dürkheim