Die Änderung des Teilbebauungsplans „Südlicher Ortsteil in der Quelle“ soll als Satzung beschlossen werden. Das hat der Freinsheimer Bau- und Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag bei zwei Enthaltungen der Grünen dem Stadtrat empfohlen. Die Änderung ist Voraussetzung für den Bau des umstrittenen Parkplatzes an der Quelle.

Vor der Entscheidung mussten Bürgermeister Matthias Weber (FWG) und Matthias Braun, Inhaber des Planungsbüros Mbplan, einen fast zweistündigen Lesemarathon absolvieren.