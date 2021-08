Das Thema hat offenbar in der 850-Einwohner-Gemeinde Bobenheim am Berg für viel Aufsehen gesorgt: Als der Ortsgemeinderat am Mittwoch über die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit der Firma Deutsche Glasfaser wegen eines privatwirtschaftlichen Breitbandausbaus diskutierte, kamen trotz Corona-Auflagen 17 Besucher zur öffentlichen Sitzung in die TV-Halle.

Die Freien Wähler (FWG) mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Bernd Eisenbarth, der zugleich der Breitbandbeauftragte der Gemeinde ist, hatten sich im Vorfeld für die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags ausgesprochen. Die FWG hat fünf Sitze im Rat. Die CDU, die ebenfalls mit fünf Mitgliedern im Rat vertreten ist und mit Dietmar Leist auch den Bürgermeister stellt, zeigte sich davor dagegen skeptisch. Offenbar der Hauptgrund für die doch eher vorsichtige Haltung der CDU: Die Deutsche Glasfaser unternimmt erst eine Nachfrageuntersuchung in der Gemeinde, wenn ein Kooperationsvertrag unterzeichnet ist. Die mit zwei Sitzen kleinste Fraktion ist die SPD. Und die war am Mittwoch dann auch das Zünglein an der Waage.

Was ist bei fehlender Nachfrage?

Als Bürgermeister Leist den Startschuss zur Aussprache gab, sprach SPD-Fraktionsvorsitzender Dietrich Briese als Erster. Er machte klar, dass er im Vorfeld gefordert hatte, dass in einem Kontrakt der Gemeinde mit der Deutschen Glasfaser schriftlich vermerkt werden sein müsse, dass der Ort bei fehlender Nachfrage nicht mehr an den Vertrag gebunden sei. Tatsächlich baut die Deutsche Glasfaser erst kostenlos für die Gemeinde aus, wenn 40 Prozent der Haushalte einen Anschluss ins Haus wollen. „Die Sachen, die im Kooperationsvertrag drin stehen sollen, sind da, also werden wir dafür stimmen“, sagte Briese und erntete Applaus von den Gästen. Die CDU dagegen enthielt sich. „Hätten Sie noch ein halbes Jahr gewartet, dann hätten wir vielleicht auch mit Ja gestimmt“, sagte Fraktionssprecherin Gabriele Hartmann zur FWG und ließ durchblicken, dass man es lieber gesehen hätte, wenn der Ort unter Führung der Verbandsgemeinde versucht hätte, den Breitbandausbau auf Glasfaser zu organisieren.

Erster Beigeordneter Andreas Eberlein (CDU) betonte, dass man bei einem privatwirtschaftlichen Ausbau einen Tiefbauingenieur brauche, der solch ein Projekt betreue. Den gibt es in der Gemeinde und in der VG derzeit aber nicht. Er gab zu bedenken, dass der Ort nun für den Erfolg des Projekts selbst verantwortlich sei. Bürgermeister Leist begründete seine Enthaltung damit, dass er es nicht sehr gerne sehe, dass man sich mit dem Vertrag nun einem Anbieter ausliefere. Er machte aber auch klar: „Wir wollen den Breitbandausbau auf jeden Fall.“ Deshalb stimme man nun auch nicht gegen die Unterzeichnung des Vertrags.

Nur drei Prozent werden durch Inexio versorgt

Nur drei Prozent der Haushalte im Ort kommen in den Genuss des öffentlichen Ausbaus, der über den so genanten Kreiscluster abläuft. „Dass die Deutsche Glasfaser dieses Angebot macht, ist eine Chance für uns. Ich bin froh, dass der Rat sie genutzt hat. Nun schauen wir mal, ob die 40 Prozent zusammenkommen“, sagte Eisenbarth. Die Nachfrageuntersuchung der Deutschen Glasfaser könne im dritten Quartal 2021 starten.