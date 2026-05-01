Die Valentin-Ostertag-Schule in Bad Dürkheim feierte Ende April den Beitritt zum Netzwerk „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ mit einem gut besuchten Schulfest. Schulleiter Christian Franz begrüßte dazu neben Gästen aus der Schulgemeinschaft auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder ( Bündnis 90/Die Grünen), ADD-Referentin Stefanie Hackmann und Angela Strobel ( FWG) als Beigeordnete Bad Dürkheims. Vorbereitet worden war der Beitritt zum demokratischen Netzwerk durch die Viertklässlerinnen und Viertklässler: Sie hatten Abstimmungen organisiert, Spenden und Beiträge zum Thema Rassismus gesammelt: 94 Prozent der Schulgemeinschaft sprach sich in geheimer Wahl für den Beitritt aus. Patinnen des Projekts sind Eder und Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Die feierliche Übergabe der Netzwerk-Plakette verdeutlicht den Anspruch, Diskriminierung aktiv entgegenzutreten, Chancengleichheit zu fördern und demokratische Werte im Schulalltag zu verankern. Die dem Schulfest vorangestellte Projektwoche hatte sich mit den Themen Natur, Tiere und dem Zusammenleben beschäftigt: Sichtbares Ergebnis der Woche ist laut Franz die geplante Neugestaltung des Schulhofs mit naturnahen Flächen und neuen Bewegungsräumen.