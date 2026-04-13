Im Fall des dementen Seniors, der im Herbst 2024 mit Hämatomen übersät aus der Median-Klinik kam, wird ein weiteres Gutachten eingeholt. Wann es vorliegt, ist unklar.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittel weiter im Fall eines dementen Seniors, der im Herbst 2024 Patient in der Bad Dürkheimer Klinik Sonnenwende in Dürkheim war. Laut der zuständigen Oberstaatsanwältin hatte sich die Suche nach einem Sachverständigen, der „über ausreichend Kapazitäten zur Erstattung des von Seiten der Nebenklage angeregten weiteren fachärztlichen Gutachtens verfügt“, als schwierig erwiesen. Inzwischen konnte jedoch ein Sachverständiger für die Aufgabe gefunden werden, das Gutachten wurde Anfang April in Auftrag gegeben.

Nach zehn Tagen nur noch „Haut und Knochen“

Die Ermittlungen beziehen sich auf einen im Herbst 2024 81-Jährigen, der mit unklarem Räuspern vom Seniorenheim in die Gerontopsychiatrie der Median-Klinik zur Abklärung überwiesen wurde. Nach zehn Tagen war der Senior laut Tochter nur noch „Haut und Knochen“, voller Hämatome, konnte sich nur schwer auf den Beinen halten und sei kaum ansprechbar gewesen. Die Familie erstattete Strafanzeige wegen der Misshandlung Schutzbefohlener gegen die Klinik und schaltete einen Anwalt ein. Mit Hinweis auf Schweigepflicht und Datenschutz äußerte sich die Sonnenwende öffentlich nicht zu den Vorwürfen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zur Klärung, wie und durch wen der schlechte Zustand des Geschädigten verursacht worden sein könnte, im Frühjahr 2025 ein Pflegegutachten in Auftrag gegeben. Dieses wurde sowohl vom zuständigen Staatsanwalt ausgewertet als auch den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt. Wann das ergänzende, fachärztliche Gutachten vorliegt ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ebenso wenig klar wie die mutmaßliche Dauer des Ermittlungsverfahren oder dessen Abschluss.