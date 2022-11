Unter dem Titel „Sport ist Mord: Das verletzte Kniegelenk – Verletzungsmuster und Behandlungsmethoden“ lädt das Evangelische Krankenhaus am Donnerstag, den 3. November um 18.30 Uhr in die Klinik-Cafeteria ein. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe Dürkheimer Gesundheitsdialog, bei der Mediziner und andere Fachleute Gesundheitsthemen laienverständlich vorstellen. Thomas Chatterjee, Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie, erläutert typische Alltags- und Sportverletzungsmuster des Kniegelenks und deren Behandlung. Einen Schwerpunkt legt er dabei auf Band- und Meniskus- sowie auf Knorpelverletzungen. Das Portfolio an Behandlungsstrategien, abhängig von der Verletzungsschwere, reicht vom Salbenverband über die Meniskusnaht und die Ersatzplastik der Kreuzbänder bis zur Knorpeltransplantation. Ziel der Behandlung ist immer der Erhalt der Kniegelenksfunktion. Nach dem Vortrag steht der Unfallchirurg für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Spenden für die Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus sind willkommen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht.