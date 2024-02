Um die Natur als Thema der Kunst geht es in diesem Jahr in der Vortragsreihe, die der Kunstverein Bad Dürkheim traditionell in den ersten Monaten des Jahres mit der in Speyer lebenden Kunsthistorikerin Eva-Maria Günther veranstaltet, die seit 2005 in unterschiedlichen Positionen an den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim arbeitet und 2023 in deren Direktorenriege aufstieg.

Geplant sind wieder vier Vorträge, die unter dem Titel „Mehr als schöne Bilder – Wald und Flur in der Kunst“ das Thema der Naturdarstellung in der Kunst durch die Jahrhunderte verfolgt. Dabei geht es am 22. Februar um Antike und Mittelalter mit ihrem ganz unterschiedlichen Verständnis von der Natur und der Welt allgemein. „Wald und Flur in der neuzeitlichen Kunst“ von der Renaissance an ist das Thema am 29. Februar, und am 7. März spricht Günther unter der Überschrift „Die Magie der Wälder“ über die Natur in der Kunst des 19. Jahrhunderts, wobei sie besonders den Maler Caspar David Friedrich in den Blick nimmt. Um die Frage, wie sich heutige Künstler mit der Natur auseinandersetzen, geht es am 14. März. Der Titel „Jeder Baum ein Mahnmal?“ deutet schon die Richtung an. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr in der Burgkirche. Eintritt für Nichtmitglieder: 12 Euro.