Zu einem Vortrag unter dem Titel „Frau und Rente – aktuelle Informationen und Entwicklungen“ lädt der Frauenbeirat des Landkreises Bad Dürkheim für Dienstag, 21. April, 19 Uhr, in den Ratssaal der Kreisverwaltung Bad Dürkheim ein. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist Kerstin Diener, Fachberaterin Firmenservice von der Deutschen Rentenversicherung, zu Gast. In ihrem Vortrag informiert sie über die Voraussetzungen für eine Alters- oder Hinterbliebenenrente, die Anrechnung eigener Einkünfte und den Hinzuverdienst. Der Versorgungsausgleich und Auswirkungen von Teilzeitarbeit auf die Höhe der Rente sind ebenfalls Thema. Um Anmeldung bei Marliese Nitsche per E-Mail an nitscherose@web.de wird gebeten.