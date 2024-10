Der Klimawandel mach auch vor der Pfalz nicht Halt. In einem Vortrag der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim (KVHS) werden die Auswirkungen auf den Weinbau und den Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Region beleuchtet. Wie reagieren die Winzer? Welche Rebsorten werden in Zukunft kultiviert? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der Veranstaltung umfassend behandelt. Der Vortrag findet am Donnerstag, 17. Oktober, von 19 Uhr bis 20:30 Uhr an der KVHS, Weinstraße Süd 2, Bad Dürkheim, statt. Der Eintritt beläuft sich auf 10 Euro. Anmeldung über die KVHS Bad Dürkheim, Telefon 06322/961-2401 oder unter www.kvhs-duew.de.