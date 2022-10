„Alles was bleibt – Erinnerungen an Bad Dürkheims erloschene israelitische Kultusgemeinde“ heißt ein Vortrag, zu dem die Museumsgesellschaft am Donnerstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr im Kulturzentrum Haus Catoir, Römerstraße 20 in Bad Dürkheim einlädt. Darin begibt sich Referentin Doris Aust auf Spurensuche zu den elementaren Bestandteilen des jüdischen religiösen Lebens in der Stadt, erläutert etwa die Funktion der ehemaligen Synagoge mit der angegliederten Elementarschule. Vorgestellt werden zudem die wichtigsten Persönlichkeiten des religiösen Gemeindelebens, die auch für die Stadtentwicklung von Bedeutung waren. Ein Einblick in die Funktion des Bezirksrabbinats Bad Dürkheim-Frankenthal und die sozialen Einrichtungen der damaligen jüdischen Gemeinde runden den Vortrag ab. Kontakt zum Veranstalter ist möglich unter Telefon 06322 935-4301 oder per E-Mail an stadtmuseum@bad-duerkheim.de.