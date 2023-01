Der Pollichia-Astronomie-Arbeitskreis veranstaltet am Donnerstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Vortragssaal des Pollichia-Museums einen Vortrag zum Thema: „Projekt Sternenpark Pfälzerwald (2018-2023): eine Reise von der Entstehung bis zur Vermeidung von Lichtverschmutzung“. Referentin ist Sarah Köngeter vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Sie nimmt die Zuhörer zunächst mit auf eine interaktive Reise zu den Ursachen und der Entwicklung von Lichtverschmutzung. Geboten werden zahlreiche Hintergrundinformationen, wie sich die Lichtverschmutzung auf den Menschen und unterschiedliche Tierarten auswirkt und wie sie vermieden werden kann. Im zweiten Teil des Referats geht es um die praktische Umsetzung des Projekts „Sternenpark Pfälzerwald“ (Laufzeit 2018-2023). Hier erläutert Köngeter, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um verschiedene Zielgruppen für das Thema Lichtverschmutzung zu sensibilisieren und welche ersten Erfolge bei deren Reduzierung erzielt wurden. Köngeter ist als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Bereichen Naturschutz/Biodiversität sowie in der Forschung und im Monitoring tätig. Der Eintritt ist frei.