Ein auffälliger Käfer krabbelt da über den Weg im Poppental. Er ist so dick, dass er sich nur langsam bewegen kann. „Das ist ein Violetter Ölkäfer“, erklärt Insektenexperte Manfred Niehuis. „Hier handelt es sich um ein Weibchen.“

Ungefähr vier Zentimeter groß ist das Tier. Sein Umfang hat einen besonderen Grund: Der Hinterleib des Käferweibchens ist prallvoll mit Tausenden von Eiern. Diese wichtige Fracht wird es nun bald ablegen, und zwar in einem Erdloch, das es selbst gegraben hat.

Der Käfer heißt auch „Blauer Maiwurm“. Man begegnet ihm nämlich meistens im Frühling. Aber wie kommt es zum Namen „Ölkäfer“? „Bei Gefahr geben die Tiere ölige Tropfen aus ihren Beingelenken ab“, sagt Niehuis. Das gelbliche Öl enthält ein starkes Reiz- und Nervengift namens Cantharidin.

Auf deiner Haut würde es jucken und schmerzen, außerdem können sich Blasen bilden. Deswegen nennt man die Käfer auch „Blasenkäfer“. „Das Gift stellen nur die Männchen her, aber bei der Paarung nehmen es die Weibchen von ihnen auf. Damit benetzen sie dann ihre Eier“, so Experte Niehuis. Wenn übrigens ein Mensch Cantharidin zu sich nehmen sollte, kann es sogar lebensgefährlich werden. Für den Ölkäfer selbst ist es dagegen oft lebensrettend: Sein Gift wehrt so manchen Fressfeind ab. Diese Verteidigung ist auch deswegen wichtig, weil er nicht wegfliegen kann.

Viele Larven sterben

Aber warum trägt das Weibchen so schwer an unzähligen Eiern? Das hängt mit der Entwicklung der Larven zusammen. Nach dem Schlüpfen klettern die winzigen Käferlarven auf Blüten. Dort warten sie auf Wildbienen. Sie klammern sich an ihnen fest und lassen sich in ihr Bodennest tragen. Dort frisst die Käferlarve das Bienenei und den Nahrungsvorrat.

Viele Larven landen aber am falschen Ort, zum Beispiel im Nest von Hummeln oder Honigbienen. Auch wenn sie sich an einer Spinne festklammern, können sie sich nicht entwickeln. Weil also viele von ihnen absterben, legen die Käfer vorsorglich eine Menge Eier. Kein Wunder, dass das Ölkäfer-Weibchen im Poppental so dick und schwerfällig ist!