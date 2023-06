Die neue Vorschrift klingt, als hätte sie ein Kabarettist erfunden, der sich über die deutsche Bürokratie lustig machen will.

Ausschreibungen sind Bürokratiemonster, bei denen Auftraggeber und Anbieter jede Menge Vorschriften beachten müssen. Selbst bei Ausschreibungen, bei denen Produkte oder Leistungen zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden, fragt man sich oft, ob sie sinnvoll sind.

Warum künftig für den Kauf von Schulbüchern Ausschreibungen erforderlich sind, ist nicht nachvollziehbar, weil in Deutschland die Buchpreisbindung gilt, also die Bücher überall gleich kosten müssen. Hinzu kommt, dass Lehrer eine wesentlich wichtigere Aufgabe haben, nämlich die Vermittlung von Wissen an Kinder und Jugendliche.