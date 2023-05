Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Friedelsheim spielt seit sechs Jahren in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt. In dieser Saison belegt das Team in der Nordstaffel nach sieben Partien den siebten Tabellenplatz. Der Blick muss nach unten gehen, die Abstiegsgefahr ist allgegenwärtig.

Die Spielzeit 2020/21 ist für die Friedelsheimer ganz und gar ungewöhnlich. Zum einen wegen der Corona-Pandemie, die erneut zu einer Saisonunterbrechung geführt hat, zum anderen, weil die