Das Freinsheimer Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft am Donnerstag, 19. November, zum Blutspenden auf. Von 16.30 bis 20 Uhr dauert die Aktion in der Sporthalle in der Bahnhofstraße 12 in Freinsheim. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bittet das DRK dringend darum, online einen Termin zu reservieren.

Bessere Abläufe, kürzere Wartezeiten

„Das verspricht den Spendern mehr Komfort, kürzere Wartezeiten und bessere Abläufe“, teilt das Rote Kreuz mit. Die Spendetermine können online gebucht werden auf www.blutspendedienst-west.de. Das DRK weist darauf hin, dass Spender ohne Terminreservierung möglicherweise länger warten müssen. Erstspender ab 18 Jahren sind willkommen.