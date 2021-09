In einer vorgezogenen Partie des fünften Spieltags gastiert in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord Rot-Weiss Seebach II am Donnerstag um 19.30 Uhr bei der TSG Deidesheim II.

Drei Punkte aus vier Partien und Tabellenvorletzter. Den Start in die neue Spielzeit hatten sich die Seebacher anders vorgestellt. Die TSG hat bislang sieben Zähler gesammelt. „Im Pokal haben wir in Deidesheim 1:6 verloren. Das darf uns so nicht mehr passieren“, fordert Spielleiter Stefan Brodhag. Die Mannschaft müsse es endlich schaffen, die individuellen Fehler zu minimieren. „Diese brechen uns regelmäßig das Genick“, hat Brodhag erkannt. Die Vorzeichen stehen aber nicht gut, denn Lucas Kohl und Torwart Sven Bolm haben sich im Spiel beim TuS Wachenheim verletzt. Simon Feltes, der andere Torhüter, ist aus schulischen Gründen verhindert. Somit ist offen, wer zwischen den Pfosten steht. Außerdem steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Jan Orth ein Fragezeichen.