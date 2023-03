Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Brunnen- statt Salierhalle. Allein statt vor über 1000 Menschen. So ging’s zu beim virtuellen Neujahrsempfang der Stadt. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sprach eine knappe Stunde über das schwierige Corona-Jahr und entscheidende Bauprojekte wie Therme und Brunnenhalle – und präsentierte zwei neue Gesichter.

Corona war der Grund dafür, dass der Neujahrsempfang in digitaler Form stattfinden musste, und die Pandemie hat das vergangene Jahr auch in Dürkheim bestimmt. Und so begann Bürgermeister