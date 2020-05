Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Freitagnachmittag an der Einmündung der B 271 in Höhe der Abfahrt Bruch. Das meldet die Polizei. Eine 68-jährige Fahrerin eines Skodas bog gegen 13.30 Uhr an der Einmündung vom Zubringer der B 37 kommend nach links auf die B 271 in Richtung Neustadt ab. Dabei übersah sie laut Polizei den auf der B 271 aus Richtung Neustadt kommenden VW einer 69-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß drehte sich der Skoda und prallte gegen die Leitplanke. Beide Frauen verletzten sich leicht, die Skodafahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten musste die Straße für etwa anderthalb Stunden halbseitig gesperrt und der Verkehr geregelt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.