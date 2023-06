Ein Leichtverletzter, erheblicher Sachschaden und eine Strecken- und Straßensperrung: Das ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Samstagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 63-jähriger Autofahrer gegen 9.30 Uhr in der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung A 650 unterwegs, als er beim Abbiegen eine bevorrechtigte Straßenbahn übersah. Beim Zusammenstoß habe der Mann leichte Verletzungen davongetragen, Fahrgäste der Bahn seien unverletzt geblieben. Am Wagen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden an der Straßenbahn beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Schienenverkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme eingestellt, die Mannheimer Straße gesperrt. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und der Notfalldienst der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH.