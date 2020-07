Zwei abschleppreife Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmittag auf der L517 bei Weisenheim am Berg. Laut Polizei war ein 79-Jähriger aus dem Donnersbergkreis in Richtung Bobenheim unterwegs. Ein 54-jähriger Kölner bog in die Straße ein, missachtete aber die Vorfahrt des 79-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.