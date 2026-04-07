Beim Zusammenstoß eines BMW mit einem Taxi in der Nacht zu Dienstag in Bad Dürkheim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 23-Jährige kurz nach Mitternacht von der Bruchstraße in Richtung B271 fahren, übersah dabei aber das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Taxi. Die Ampeln an der Kreuzung waren bereits ausgeschaltet. Der 43-jährige Taxifahrer und die drei Insassen des anderen Autos blieben unverletzt, der BMW war jedoch nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 35.000 Euro.