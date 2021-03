Ein Schaden von rund 3000 Euro ist entstanden, als eine 80-jährige Frau am Samstag gegen 10 Uhr einen Unfall in der Altenbacher Straße im Dürkheimer Ortsteil Ungstein verursacht hat. Die Seniorin fuhr an einer Engstelle gegen einen dort stehenden Blumenkübel und hat ihn verschoben. Dadurch hat sie an ihrem Auto das rechte Vorderrad abgerissen. Der Wagen musste abgeschleppt werden, die 80-Jährige blieb unverletzt.