In dieser Woche ist wieder Gemeindeschwester plus Vera Götz mit einer Übung an der Reihe. Sie kümmert sich im Kreis um Menschen ohne Pflegestufe, die über 80 Jahre alt sind, und hilft dabei, dass sie möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen können. Ein wichtiges Thema dabei ist die Sturzprävention. Und dafür wiederum ist diese Übung gut.

Denn diesmal hat Götz sich eine Übung ausgesucht, die die Balance fördert. Und den eigenen Gleichgewichtssinn zu trainieren, kann eben auch der Sturzprävention dienen. Los geht es diesmal im aufrechten Stand, die Füße stehen flach auf dem Boden. Um das Gleichgewicht sicher zu halten, kann man sich mit einer Hand an einer Stuhllehne oder an der Wand festhalten. Das Bein, das neben dem Stuhl steht, ist das Standbein. Nun hebt man den anderen Fuß vom Boden und schwingt das Bein von vorne nach hinten. Das kann jeder so weit oder so gestreckt tun, wie es eben geht und man sicher stehen kann.

Wie oft? 10- bis 15-mal nach vorne und hinten schwingen pro Standbein. Jeweils drei Wiederholungen pro Seite. Wer eine kleine Pause zwischen den Wechseln machen möchte, hat ja direkt einen Stuhl neben sich stehen.



Die Serie

Neues Jahr, mehr Sport? Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen nach den ess-intensiven Feiertagen und im Lockdown in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im wöchentlichen Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.

Zur Sache: Video über Arbeit der Gemeindeschwester plus

Vera Götz ist als Gemeindeschwester plus für den mittleren Landkreis Bad Dürkheim zuständig, also für Bad Dürkheim, Haßloch sowie die Verbandsgemeinden (VG) Freinsheim, Wachenheim und Deidesheim. Nun hat Wilhelm Rieger aus Haßloch ihre Arbeit in einem Videobeitrag vorstellt. Der Film ist auf der Video-Plattform YouTube zu sehen. Außerdem wird er an folgenden Terminen im Offenen Kanal Weinstraße ausgestrahlt: Freitag, 19. Februar, 18.04 Uhr; Samstag, 20. Februar, 19.05 Uhr; Montag, 22. Februar, 19.16 Uhr.

Neben Götz kommen auch Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und eine ältere Dame zur Wort, der die Gemeindeschwester plus unter die Arme gegriffen hat. Die Gemeindeschwestern plus im Landkreis sind Ansprechpartnerinnen für Menschen ab 80 Jahren, die noch keiner Pflege bedürfen. Ihre Beratung soll dabei helfen, dass dies möglichst lange so bleibt.

Kontakt zu den Gemeindeschwestern

Vera Götz hat ihr Büro in der Gerberstraße 6 in Bad Dürkheim und im Rathaus in Haßloch. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06322 961-9125 oder 0151 18976130. E-Mail: Vera.Goetz@kreis-bad-duerkheim.de.

Für Grünstadt und die VG Leiningerland ist Birgit Landknecht zuständig, Kirchheimer Straße 100, Grünstadt; Telefon 06322 961-9126 oder 0151 18977185; E-Mail: Birgit.Langknecht@kreis-bad-duerkheim.de. In der VG Lambrecht ist Elke Weller aktiv, Marktstraße. 23, Lambrecht; Telefon 06322 961-9127 oder 0151 15288431; E-Mail: Elke.Weller@kreis-bad-duerkheim.de.