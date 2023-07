Geld sammeln für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder: Das wollen die Teilnehmer der Vor-Tour der Hoffnung. Dieses Jahr feiert die Benefiz-Radtour ihre Premiere in der Pfalz. Start und Ziel wird dabei kommendes Wochenende Bad Dürkheim sein, von wo die Radler drei Tage lang zu Stationen im Landkreis und darüber hinaus aufbrechen.

Die Tour der Hoffnung rollt seit 1983 durch Deutschland und hat seitdem im Kampf gegen Krebserkrankungen bei Kindern mehr als 40 Millionen Euro an Spenden für Forschung, psychosoziale Betreuung, neue Behandlungskonzepte und Pflegebereiche sammeln können. 1996 wurde die Idee der Vor-Tour geboren, um schon im Vorfeld der Haupttour Spendengelder zu generieren. Dabei sind bislang mehr als 6,5 Millionen Euro zusammengekommen.

Dieses Jahr sind etwa 120 Radler am Start, die von Prominenten aus Sport, Kultur und Politik begleitet werden. Angekündigt haben sich neben dem dreifachen Weltschiedsrichter Markus Merk die mehrfache Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle, die Deutsche Weinprinzessin Julia Schäfer, der ehemalige Reckweltmeister Eberhard Gienger, der frühere Box-Weltmeister Sven Ottke und der einstige Radprofi Reimund Dietzen. „Für mich ist es wichtig, dass ich nicht nur meinen Namen hergebe, sondern mich auch wirklich einbringen kann“, erklärt Merk.

Die gesammelten Spenden werden laut Hans-Josef Bracht vom Verein Vor-Tour der Hoffnung zu 100 Prozent an ausgewählte Forschungsprojekte, Kliniken und sonstigen Einrichtungen übergeben. Wichtig sei den Organisatoren, dass das Geld in die besuchten Regionen zurückfließt. 2023 soll deshalb das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen davon profitieren. „Wird eine Institution in die Förderung aufgenommen, soll das nachhaltig geschehen“, erklärt Bracht und bekräftigt, die Unterstützung werde über mehrere Jahre aufrechterhalten.

Auftakt am Freitag

Die 26. Vor-Tour der Hoffnung gastiert von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli, im Landkreis Bad Dürkheim. An jedem Tag starten die Radler in der Stadt Bad Dürkheim und absolvieren insgesamt 261 Kilometer. Die erste Tour startet am Freitag um 8.45 Uhr am Dürkheimer Riesenfass und führt über Haßloch, Speyer, Rülzheim, Offenbach/Queich, Maikammer und Neustadt wieder zurück in die Kurstadt. Dort werden die Fahrer gegen 19.45 Uhr erwartet.

Am Samstag geht es zunächst nach Mutterstadt, dann über Altrip, Frankenthal, Worms und Grünstadt zurück nach Bad Dürkheim. Am Sonntag führt die Strecke über Wachenheim, Fußgönheim, Lambsheim und Freinsheim und endet gegen 16 Uhr in Bad Dürkheim.

Die Stopps des Fahrerfelds werden dazu genutzt, die im Vorfeld gesammelten Spenden zu übergeben. Zudem sind Interessierte eingeladen, die Fahrer sowie das gemeinnützige Projekt besser kennenzulernen. „Wir freuen uns sehr, die Vor-Tour der Hoffnung im Landkreis begrüßen zu dürfen“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Anlässlich seines 60. Geburtstags hat er 4000 Euro für den guten Zweck gesammelt. „Kommen Sie zu den Stationen, feiern Sie mit uns und werden Sie Teil der Vor-Tour der Hoffnung“, appelliert der Landrat an die Kreisbürger.

Geplante Partys

In Wachenheim wird am Alten Galgen auf dem Gelände der Firma Glasklar Kurpfalz GmbH am Sonntag ab 9.30 Uhr gefeiert. Festbesucher können es sich bei Kaffee und Kuchen, kleinen Snacks und Gegrilltem sowie kühlen Getränken gut gehen lassen. Das Fahrerfeld wird gegen 10.10 Uhr erwartet. Während des etwa einstündigen Aufenthalts besteht die Möglichkeit, mit dem ein oder anderen Promi ins Gespräch zu kommen. „Ich fahre schon viele Jahre bei der Haupttour mit und beteilige mich jetzt zum ersten Mal auch bei der Vor-Tour“, erzählt Glasklar-Betriebsleiter Stefan Fey. In den vergangenen Wochen hat er mit dem Gewerbeverein bei Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern fleißig Spenden gesammelt.

In Bad Dürkheim empfängt die Stadt die Radfahrer am Freitag bei ihrer Rückkehr gegen 19.45 Uhr vor dem Kurpark-Hotel, am Samstag ab 20 Uhr ist im Hotel ein Gala-Abend vorgesehen.

Eberhard Gienger springt mit dem Fallschirm

In Freinsheim wird es am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Sportplatz des FV Freinsheim an der Dackenheimer Straße anlässlich der Tour eine Veranstaltung geben, zu der alle Bewohner und Gäste eingeladen sind. Für das leibliche Wohl sei gesorgt. Nach Angaben von Thomas Schmidt vom FV werden die Fahrer gegen 14.30 Uhr erwartet und eine etwa einstündige Pause einlegen. „Der besondere Höhepunkt bei uns wird ein Fallschirmsprung des Ex-Reckweltmeisters Eberhard Gienger sein“, verrät Schmidt. Gienger, der auch in Mutterstadt, Frankenthal, Lambsheim, Rülzheim und Neustadt vom Himmel segeln wird, wird voraussichtlich gegen 14.45 Uhr auf dem Sportgelände landen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen unter www.vortour-der-hoffnung.de

Spendenkonten, Stichwort „Vor-Tour der Hoffnung: DE43 5485 0010 1700 2275 13 oder DE67 5745 0120 0102 2195 32