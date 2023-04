Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die bevorstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz beschäftigt auch viele Jugendliche, die noch nicht ihr Votum an der Wahlurne abgeben dürfen. In einer digitalen Diskussionsrunde mit den Direktkandidaten des Wahlkreises wollen sie sich Gehör verschaffen und Antworten auf ihre Fragen bekommen.

Am Sonntag, 28. Februar, stellen sich auf Initiative der „Fridays For Future“-Ortsgruppe Grünstadt Politiker aller Parteien, die als Direktkandidaten des Wahlkreises Bad Dürkheim