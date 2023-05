Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim SV Weisenheim II ist vor den Start in die neue Spielzeit das Selbstbewusstsein deutlich gestiegen. Trainer Michael Koback peilt in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord eine Platzierung im Mittelfeld an und spricht von einem „einstelligen Tabellenplatz“ als Ziel. Nur den Klassenverbleib anzustreben, war gestern.

Gründe für diesen Sinneswandel gibt es einige. Da ist einmal die vergangene Runde, als die Blau-Roten Erster der Abstiegsrunde und somit Siebter im Gesamtklassement wurden. Es war das beste