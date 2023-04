Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Jahren in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt hat Rot-Weiss Seebach die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Damit sind die Seebacher nach 2009 und 2013 zum dritten Mal in diese Klasse aufgestiegen. Mit ihrem Top-Kader könnten die Rot-Weissen für eine Überraschung sorgen.

Wenn am ersten September-Wochenende die Runde beginnt, dann geht die Bezirksliga erstmals als geteilte Liga an den Start. Die Seebacher sind in die Nordstaffel eingruppiert. „Ich hoffe,