Rot-Weiss Seebach geht in der Fußball-Bezirksliga in seine dritte Saison in Folge. Der Kader blieb fast komplett zusammen, was auf eine gute Runde hoffen lässt. Dabei bauen die Rot-Weißen auf eine stabile Achse nahezu unersetzlicher Spieler, die in der Liga ihresgleichen sucht.

In der Tierwelt gibt es den Begriff der „Big Five“, der „Großen Fünf“. Sie sind die Attraktionen in den Nationalparks Afrikas. Gemeint sind Elefant, Nashorn, Büffel,