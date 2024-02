Nach einer viermonatigen Umbau- und Modernisierungsphase ist es am Mittwoch soweit: Die Burgschänke auf der Wachtenburg kann wieder von den Gästen zur Einkehr auf dem „schönsten Balkon der Pfalz“ genutzt werden. Wie Markus Walber von der Pächterfamilie mitteilt, steht der Wiedereröffnung nichts mehr im Wege und es seien nur noch „überschaubare Restarbeiten“ zu erledigen. Weil die Schänke, die 1986 eröffnet wurde, etwas in die Jahre gekommen war, hatten sich die Pächter zusammen mit dem Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg zu einer grundlegenden Modernisierung des Gastraumes und der Küche entschlossen. Aufgrund von Materialengpässen, Lieferungsverzögerungen und krankheitsbedingter Ausfälle einiger Handwerker, musste die für Ende Januar vorgesehene Wiedereröffnung auf den 28. Februar verschoben werden. Das beliebte Ausflugslokal ist mittwochs und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag ist die Einkehr von 11 bis 20 Uhr möglich. Ab Mai öffnet die Schänke ihre Türen zusätzlich auch donnerstags.