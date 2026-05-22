Bad Dürkheim Vor 120 Jahren gegründet: Turnverein Ungstein feiert Jubiläum
Seit der Gründung im Jahr 1906 stehe der TV Ungstein für Breitensport und Gemeinschaft, erklärt dieser in einer Mitteilung. Ursprünglich lag der Schwerpunkt demnach auf dem Turnen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Traditionsverein jedoch stetig weiter. Heute hat er sieben Abteilungen: Damen-Gymnastik, AH-Fußball in Spielgemeinschaft mit Rot-Weiss Seebach, Tanzen, Boule, Wandern, Schwimmen und Tischtennis.
Das Jubiläum sei zugleich Anlass für einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Verein werde bei der Feier an seine Gründer und an Generationen von Ehrenamtlichen erinnern, die das Vereinsleben geprägt haben.