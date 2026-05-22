Der Turnverein Ungstein blickt auf eine 120 Jahre währende Vereinsgeschichte zurück. Das Jubiläum feiert er am 30. Mai auf dem vereinseigenen Sportgelände.

Seit der Gründung im Jahr 1906 stehe der TV Ungstein für Breitensport und Gemeinschaft, erklärt dieser in einer Mitteilung. Ursprünglich lag der Schwerpunkt demnach auf dem Turnen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Traditionsverein jedoch stetig weiter. Heute hat er sieben Abteilungen: Damen-Gymnastik, AH-Fußball in Spielgemeinschaft mit Rot-Weiss Seebach, Tanzen, Boule, Wandern, Schwimmen und Tischtennis.

Das Jubiläum sei zugleich Anlass für einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Verein werde bei der Feier an seine Gründer und an Generationen von Ehrenamtlichen erinnern, die das Vereinsleben geprägt haben.