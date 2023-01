Das war eindeutig: Amtsinhaber Torsten Bechtel (CDU) hat die Wahl zum Verbandsgemeindebürgermeister in Wachenheim ganz klar für sich entschieden. Zwar hatte die politische Konkurrenz – SPD und FWG – mit zwei Neustadtern auswärtige Kandidaten ohne Verankerung in der Verbandsgemeinde ins Rennen geschickt. Leichte Gegner waren es dennoch nicht. Beide machten einen ambitionierten und engagierten Wahlkampf. Die Wahl zeigt zudem, dass Bechtel Rückhalt in den Ortsgemeinden hat. In Ellerstadt, Gönnheim und der Stadt Wachenheim schaffte er eine absolute Mehrheit, lediglich in Friedelsheim musste er sich mit einer relativen Mehrheit zufrieden geben. Die von den Herausforderern immer wieder als Problem beschriebene Personalunion des Bürgermeisters als Oberhaupt der Verbandsgemeinde und der Stadt – die Mehrheit der Wähler scheint das nicht zu stören.