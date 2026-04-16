Anlieger der Altenbacher Straße in Ungstein sind frustriert: Da die B271 in immer weitere Ferne rückt, verlangen sie eine andere Art der Entlastung. Was tut die Stadt?

Der Ruf aus Herxheim am Berg nach einer Verkehrsentlastung hat im März in der Region viele Schlagzeilen gemacht. Vernachlässigt in dieser Debatte fühlen sich Familien in Ungstein. „Der Verkehrslärm ist fast nicht mehr zu ertragen“, sagen Julia und Jannik Spindler. Sie wohnen seit November 2024 in einem schicken Neubau, der nur einen Nachteil hat: Er grenzt an die Altenbacher Straße. Mehr als 11.000 Fahrzeuge am Tag machen den Eheleuten das Leben schwer.

„Als wir hier eingezogen sind, war der Verkehr auch noch nicht so schlimm“, erzählen sie. Außerdem habe man damals noch gehofft, dass die B271 bald gebaut wird. Doch diese Hoffnung hätten sie mittlerweile aufgeben müssen. „Der Verkehr an Schwertransportern nimmt zu“, mussten sie wie ihre Nachbarn Iris und Manfred Storck feststellen. Die beiden wohnen seit 2017 in zweiter Reihe zur Altenbacher Straße neben dem Ehepaar Spindler in der Honigsäckelstraße.

Aufenthalt im Garten ist nicht möglich

Die beiden Eheleute erzählen von Baustellenfahrzeugen und Sattelschleppern, die die Fenster ihrer Häuser zum Vibrieren bringen. Verschlimmert werde die Situation durch die tiefen Schlaglöcher, über die der Verkehr donnert. „Der Lärm hat sich dadurch natürlich verstärkt“, sagen sie. Die ersten schönen Frühjahrstage können die Familien deshalb nicht in ihren eigenen Gärten genießen. „Das hält man nicht lange aus, auch nicht mit Kopfhörern“, sagt Iris Storck. Die Anwohner wünschen sich deshalb sehnlichst, dass die schadhaften Stellen in der Straße richtig ausgebessert werden.

Außerdem drängen sie auf Maßnahmen, die den Verkehr verlangsamen. „Die Autofahrer sehen eine langgezogene, breite Straße vor sich und geben Gas“, sagt Manfred Storck. Auch nutze das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen nichts, hat er festgestellt. Mehrere Gespräche mit der Stadt hätten nichts gebracht. Im August habe man sich mit Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) getroffen. „Wir haben sie auf Tempo 30 sowie auf eine Verbesserung der Straßendecke angesprochen“, berichtet Julia Spindler. Doch man warte immer noch darauf, dass sich etwas bewege. Gespräche mit dem zuständigen Dezernenten sowie dem Ortsvorsteher aus Ungstein seien ebenfalls ohne nennenswertes Ergebnis geblieben. Weitere Nachfragen würden ignoriert.

Außerdem vermissen die beiden Familien Maßnahmen zur Lärmminderung in der Altenbacher Straße. Zu diesem Zweck sei es notwendig, diese Verkehrsache in die entsprechende Lärmkartierung aufzunehmen. Dies sei aber noch nicht erfolgt.

Gefühl der Benachteiligung

Die Eheleute fühlen sich im Vergleich zu Anwohnern in anderen Straßenzügen im Stadtgebiet benachteiligt. „Die anderen Anwohner hier haben schon längst resigniert“, wissen sie. Die bisherigen Maßnahmen seien zwar gut gemeint, würden aber nicht viel bringen. So sei ein grünes Männchen am Zebrastreifen aufgestellt worden. Bei der Tempoanzeige, die die Autofahrer auf Tempo 50 hinweise, sei ständig der Akku leer. „Darüber muss ich ständig das Ordnungsamt informieren“, sagt Julia Spindler. Zwar habe die Stadt kurz vor Ostern einen Kanaldeckel vor dem Zebra-Streifen repariert. Jedoch sei eine großflächige Reparatur der Straßendecke mit einem lärmmindernden Material nötig, argumentiert Manfred Storck.

Die Verkehrsachse ist übersäht von schadhaften Stellen. Foto: Manfred Storck

Stadt spricht von kleineren Maßnahmen

Auf Anfrage antwortet die Stadt, dass „kleinere Sanierungsmaßnahmen“ an der Fahrbahn geplant seien. So würden die Schieberkappen ausgebaut sowie schadhafte Stellen im Straßenbelag ausgebessert. Wegen der Schieberkappen stehe man mit der dafür zuständigen Firma Creos in Kontakt, um einen Austauschtermin zu finden.

Zunächst soll abgewartet werden, wie sich diese Sanierungsarbeiten auswirken, bevor die Frage einer möglichen Geschwindigkeitsreduzierung aufgegriffen wird, heißt es von der Pressestelle der Stadt. „Ergänzend wäre ein gezieltes Monitoring erforderlich, um sowohl die Verkehrsteilnehmer als auch die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten zu dokumentieren und auf dieser Grundlage weitere Maßnahmen prüfen zu können“, so die Sprecherin weiter. Eine Aktualisierung der Lärmkartierung sei vom Land für 2027 geplant. Den Hinweis zur Nachkartierung der Altenbacher Straße sei dem zuständigen Landesamt für Umwelt bereits übermittelt worden.