Das neue Logo der Stadt Bad Dürkheim sorgte für Euphorie im Stadtrat. Via Chat gingen gleich Bestellungen für T-Shirts ein. Doch was ist Größe R? Und was passiert, wenn man im Drive-in des Testcenters eine Autopanne hat?

Schmückendes für Rieslingkörper

Einigkeit soll auch in politischen Gremien vorkommen. Wenn das Wasserwerk solide gewirtschaftet hat oder die Kita ein neues Außengelände