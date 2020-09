Bei einem Sturz in der Kaiserslauterer Straße hat sich am Mittwoch eine 77-jährige Fahrradfahrerin bei verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde sie in Hardenburg von einem Opel Vivaro mit Anhänger überholt. Hierbei blieb vermutlich ihre Jacke oder ihre Satteltasche an dem Blinker des Anhängers hängen. Die Frau verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig. Dabei stieß sie mit ihrem Kopf gegen die daneben befindliche Hauswand. Sie zog sich Verletzungen an Kopf und Rücken zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Weder am Fahrrad noch am Anhänger entstand ein Schaden.