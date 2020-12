Gedanken zum Jahreswechsel 2020/21 und einer Idee, wie es losgehen könnte.

Böller und Feuerwerk scheiden in diesem Jahr an Silvester aus bekannten und nachvollziehbaren Gründen aus. Schon in den Vorjahren war ich hin- und hergerissen, was davon zu halten ist, inwieweit so ein alter Brauch, der ursprünglich wohl dazu gedacht war, die „bösen Geister“ zu vertreiben, noch in unsere Zeit passt? Darüber lässt sich streiten.

Muss alles, was wir tun, Sinn ergeben? Genügt es nicht, einfach Spaß dabei zu haben? Mit Blick auf das Krisenjahr 2020, das nun – Gott sei Dank – zu Ende geht, ohne dass damit – leider Gottes – die Krise überwunden wäre, frage ich dich und mich: Ist es nicht an der Zeit, neue Rituale zu kreieren oder auf alte zurückzugreifen und sie neu mit Leben zu füllen?

Ich schlage vor, für sich allein oder im gebotenen kleinen Kreis der Familie ein Moment der Stille zu halten, kurz vor Mitternacht innezuhalten und das alte Jahr Revue passieren zu lassen. Mit allen Herausforderungen und allem Leidvollen, das es gebracht hat. Mit allem Erfreulichen und den Dingen, die vollendet oder auf den Weg gebracht werden konnten. Lassen Sie uns beides, Freude und Leid, in die Hände des Ewigen legen. Wer bist du, Mensch, dass du meinst, du könntest es alleine tragen?

Wir könnten auch ein Gemeinschaftsritual wiederbeleben. Ein schönes Pfälzer Sprichwort kenne ich von meiner Oma:

„Prost Neijohr! Ä Brezel wie ä Scheierdoor,

än Kuche wie ä Offeblatt, do wär ma allminanner satt.“

Auf Hochdeutsch:

„Prost Neujahr! Eine Brezel (so groß) wie ein Scheunentor.

Ein Kuchen (so groß) wie eine Herdplatte, da werden wir alle miteinander satt!“

Ich könnte mir vorstellen, dieses alte Sprichwort in die Tat umzusetzen. Es muss ja nicht gleich am 1. Januar passieren. Doch dass man zu Jahresbeginn einen Termin vereinbart, zu dem man – sobald es wieder möglich sein wird – ein Nachbarschaftstreffen oder ein Familientreffen organisiert, an dem ein großer Streuselkuchen gebacken und miteinander verspeist wird. Was halten Sie davon? So lässt sich ein altes, sinnhaftes Gemeinschaftsritual neu beleben.

Ich fände es schön, das auszuprobieren, umso mehr, wenn auch etwas für jene abfällt, die nicht zum „innersten Kreis“ gehören. Nach dem Motto: „Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt.“ Womöglich reserviert man ein paar Stücke vom Blechkuchen, stellt sie den Nachbarn hübsch hygienisch eingepackt vor die Tür und klingelt oder gibt telefonisch Bescheid. Danach hält man ein Glas Sekt bereit, um telefonisch oder per Skype „auf gute Nachbarschaft“ anzustoßen.

Lassen Sie uns also kreativ sein und neue Rituale erfinden oder alte Rituale wiederentdecken, in denen wir den Geist der Gemeinschaft befördern und stärken. Gerade in Krisenzeiten, „an Tagen wie diesen“, da wir merken, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind.