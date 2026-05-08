Wie war der Holocaust möglich? Diese Frage behandelt die Ausstellung „Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“, die die Kreisverwaltung zeigt.

Die Wanderausstellung, die von Montag, 11. Mai, bis Donnerstag, 28. Mai, im Foyer des Kreishauses besichtigt werden kann, richte den Blick auf die Rolle normaler Bürger und die Motive und Spannungen, die individuelles Handeln beeinflussten, erklärt die Kreisverwaltung. „Die zentrale Rolle von Hitler und anderen Führern der NSDAP ist unbestreitbar. Doch die Abhängigkeit dieser Täter von unzähligen anderen für die Durchführung der NS-Rassenpolitik ist weniger bekannt“, heißt es in der Mitteilung. „Einige waren Nachbarn“ zeige aber auch Personen, die ihre Mitmenschen nicht verraten haben.

Am Dienstag, 19. Mai, 16 Uhr, bietet Dominik Hook von der Gedenkstätte KZ Osthofen eine Führung durch die Ausstellung an. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung per E-Mail an kultur@kreis-bad-duerkheim.de bis Donnerstag, 14. Mai, wird jedoch gebeten. Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung im Foyer frei zugänglich.

Ausstellung schon in mehreren Schulen

Konzipiert wurde die Ausstellung laut Kreisverwaltung vom United States Holocaust Memorial Museum in Washington. Die Gedenkstätte KZ Osthofen verleiht sie als Kooperationspartner des USHMM in Rheinland-Pfalz. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat die Ausleihe außerdem für mehrere Schulen organisiert. So war sie bereits im April und Mai am Hannah-Arendt-Gymnasium und der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch zu sehen. Nach der Schau im Foyer des Kreishauses wandert die Ausstellung weiter an die Gottlieb-Wenz-Schule in Haßloch und an die Berufsbildende Schule in Bad Dürkheim. In den Schulen wird die Ausstellung nicht öffentlich gezeigt, sondern im Unterricht eingesetzt.

Im Netz

www.ushmm.org/einige-waren-nachbarn