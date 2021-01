Bürgermeister: Neues von den Briefmarken

„Glogger gibt es nicht zum Sammeln“, schrieben wir so oder so ähnlich vor Kurzem an dieser Stelle. Wir haben uns geirrt...

Jedes Jahr schickt die Stadt einen Weihnachtsgruß, unter anderem an die Dürkheimer Lokalredaktion. Damals mit einer Neuerung: einer ganz besonderen Briefmarke. Diese lässt sich auf die Bedürfnisse des Absenders anpassen. Die Dürkheimer Stadtverwaltung hat zugeschlagen und ein für die Kurstadt repräsentatives Motiv gewählt: Nein, nicht Kurpark-Blumen, Saline oder Riesenfass. Der Bürgermeister selbst lächelte von der Briefecke. Eine einmalige Sache? Eben nicht. Die Einladung zum digitalen Neujahrsempfang kam ebenfalls mit Glogger-Konterfei. Da dachte wohl jemand, was ist schon repräsentativer als ein Bürgermeister. Wir schaffen uns wirklich gerne ein Sammelalbum für diese speziellen Dürkheim-Marken an. Wir weisen aber vorsichtig darauf hin, dass Bad Dürkheim noch andere Sehenswürdigkeit zu bieten hat, als Bürgermeister von vorne und Bürgermeister schräg von der Seite...

Neujahrsempfang: Jubeljahre ohne Jubel

Es war ein bisschen wie einem Abnehmwilligen die Desserkarte vorzulesen: Bürgermeister Glogger hat beim Neujahrsempfang aufgezählt, welche Jubiläen im vergangenen Jahr gefeiert worden wären. Oder im noch jungen Jahr gefeiert werden könnten. Wenn nicht wegen Corona Verzicht angesagt wäre.

Zu den weitgehend ungefeierten Jubiläen im vergangenen Jahr gehörten 10 Jahre Salinen-Wiederaufaufbau, 30 Jahre Michaelskapelle-Errichtung und Partnerschaft mit Bad Berka, 50 Jahre Gymnasium, 90 Jahre Rot-Weiss Seebach, Klinik Sonnenwende und Schaeferwarte. Vor 100 Jahren saß mit Babette Bart die erste Frau im Stadtrat und der beliebte Musiker Kurt Dehn wurde geboren. 200 Jahre alt ist die Dürkheimer Freiwillige Feuerwehr – „das wäre ein rauschendes Fest geworden“, sagte Glogger, der die Tradition des Jubiläenvortrags am Neujahrsempfang ausgerechnet zwischen zwei Krisenjahren begann.

Hätte, wäre, könnte... So könnte 2021 zum Beispiel die Römische Villa auf dem Weilberg gefeiert werden. Vor 40 Jahren wurde sie wieder sichtbar gemacht. 70 Jahre alt wird die Partnerschaft mit Kempten, genauso alt ist das Katholische Männerwerk Grethen. Die CDU in Bad Dürkheim ist noch mal fünf Jahre älter. 100 werden der TV Leistadt, der Dürkheimer HC und die Naturfreunde Grethen. Da stünde auch das ein oder andere rauschende Fest an, wenn Corona es erlaubt. 110 Jahre gibt es den SV 1911 und seit 125 Jahren ein Telefonnetz in der Stadt. 140 Jahre alt wird der Evangelische Krankenpflegeverein. Man kann allen Vereinen nur die Daumen drücken, dass sie ein bisschen feiern können.

Zum Trost lässt sich ja vielleicht ein Dessert bestellen – per Lieferdienst in den eigenen Haushalt, versteht sich. Hinter Festessen im großen Kreis steht auch in diesem Jahr ein großes Fragezeichen.

Virtuelle Sitzungen: Mit Tipp aufs Tablet

Da – wie gerade gelesen – so vieles analog und in der echten Welt da draußen nicht geht, richten wir den Blick doch wieder zurück in die virtuelle Realität. In diesen Tagen standen im Kreis viele Sitzungen an, Ausschüsse bereiten die anstehende Kreistagssitzung vor; und zwar digital als Videokonferenz mit ebenso digitalen Abstimmungen. Ja, mal liegt ein Video nicht vor, das gezeigt werden soll. Ja, mal hängt die Technik und eine Wortmeldung ist nicht möglich, weil der Ton nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen und vor allem, wenn man bedenkt, dass Deutschland sich in Sachen Digitalisierung gerne mal am unteren Ende der Evolutionsleiter präsentiert, läuft es doch eigentlich wirklich rund. Ob sich davon etwas in die Zukunft retten ließe? Die Abstimmung per Tipp aus Tablet beispielsweise? Direkt und ohne Zählen einzelner Stimmen ein klares Ergebnis – es könnte ein klitzekleiner positiver Effekt auf die Zukunft sein, hervorgegangen aus diesen trüben Zeiten.